Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un Kahramanlarını Unutmadı

Büyük Taarruz'un 102. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünü kutladı.

Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

Büyük Taarruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kritik bir rol oynayan ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelen bir zaferdir. Bu özel gün, milletin özgürlüğü uğruna verdiği mücadelenin hatırlanması için önemli bir fırsat sunmaktadır.