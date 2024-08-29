Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilerle Görüşecek

Güven Mektupları Takdim Töreni
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak.
Büyükelçilerin Tanıtımı
Erdoğan, tören sırasında Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı kabul edecek.
Programın Detayları
Tören, Ankara saatlerine göre 14:00'dan itibaren başlaması planlanıyor. Bu süreçte farklı saat dilimlerinde, büyükelçiler sırayla Cumhurbaşkanı'na güven mektuplarını sunacak.