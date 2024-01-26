Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı önemli açıklamalarda bulundu

İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerle konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Temsilciler Meclisi'ne hitaben yazdığı mektuba değindi. Erdoğan, "Oranın sonucunu bekliyoruz. İnşallah oradan çıkacak karar, F16'ların Türkiye'ye teslim edilmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

F-16'LARIN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alımı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu onayladığını, ABD Başkanı Joe Biden'ın da F-16 satışını Kongre'ye gönderdiğini ve dışişleri bakanının bu konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Öte yanda bu adımların Türkiye'nin NATO'daki konumunu güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan, F-16 alımı sürecinin bir an önce tamamlanmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamd olsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım. Akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine, gerek diğer meclise hepsine gönderdi ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz, dışişleri bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç tüm batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla, Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"

ADALET DİVANI'NDAN OLUMLU SONUÇ ÇIKACAK



İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve çeşitli savaş suçlarını işlediği konusuna değinen Erdoğan, Lahey'den gelecek haberlerin olumlu sonuçlar olacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz çıkacağını düşünüyoruz. Güney Afrika Lahey’i çok yakından takip ediyor. Güney Afrika cumhurbaşkanının yakın takibi bizim için zenginliktir. Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum."

MURAT KURUM İLE İSTANBUL'U YENİDEN YAŞAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un projelerini tanıttığı lansman toplantısına ilişkin değerlendirme yaptı. Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul'un sorunlarına hakim olduğunu ve 31 Mart'ta seçimi kazanacağına inandığını söyledi. İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Lansmanı nasıl buldunuz, ben izlediğim bölümlerde tamamını izleyemedim, çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız. "

