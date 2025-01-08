Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camilerin Temizliğini Yapan Sultan Bayat'ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultan Bayat'a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini üstlenen Sultan Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu özel görüşmeye, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.

Hatırlanacağı üzere, Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde kendisinin aracının önünü keserek dikkat çekmişti. Bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

Bayat ailesinin cami temizliğine olan katkıları, toplumsal sorumluluk anlamında büyük takdir toplamaktadır.