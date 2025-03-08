Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'deki 28 Şubat Zihniyeti Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis üyesi hanıma yönelik küstahlık ve faşizmi CHP'nin 28 Şubat zihniyetinin devamı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'deki 28 Şubat Zihniyeti Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis üyesi bir kadın kardeşine yönelik sergilenen tutumu sert bir dille eleştirerek, bu durumu 28 Şubat zihniyetinin CHP içinde hâlâ var olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bu açıklamalar, siyasi tartışmaların yeniden alevlenmesine ve toplumda farklı görüşlerin yankı bulmasına yol açtı.

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