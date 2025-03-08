Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'deki 28 Şubat Zihniyeti Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis üyesi bir kadın kardeşine yönelik sergilenen tutumu sert bir dille eleştirerek, bu durumu 28 Şubat zihniyetinin CHP içinde hâlâ var olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Bu açıklamalar, siyasi tartışmaların yeniden alevlenmesine ve toplumda farklı görüşlerin yankı bulmasına yol açtı.