Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özel Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i yolsuzluk iddialarıyla ilgili eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özel Hakkında Sert Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özel'in milletin huzuruna çıkarak yolsuzluk, sahtekarlık ve rüşvetle ilgili hiçbir şey söyleyemediğine dikkat çekti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "(CHP Genel Başkanı Özel) Milletin huzuruna çıkıp, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur diyemiyor" diyerek Özel’in siyasi duruşunu eleştirdi. Bu ifadeler, muhalefetin yolsuzluk iddiaları konusunda nasıl bir tutum içinde olduğunu sorguluyor.

Bu açıklamalar, yaklaşan seçimler öncesi siyasi atmosferi daha da gererken, Erdoğan'ın muhalefete yönelik tutumunu gözler önüne sermekte.

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