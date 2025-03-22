Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, Gözünü Paraya Diken Bir Parti Olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalarda, bu partisinin seçmen taleplerini Meclis'e taşımadığını iddia ederek, "CHP, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusu aklayan bir aparata dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sert eleştirilerinin bir parçası olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı, halka hizmetin ve partinin asıl görevlerinin önemine dikkat çekti.

CHP'nin yerel yönetimlerdeki uygulamalarını sorgulayan Erdoğan, partinin gerçek işlevinden uzaklaştığını belirtti. Bu durumun, vatandaşların beklentilerinin karşılanamamasına yol açtığını ifade etti.