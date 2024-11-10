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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İttifak Ortaklarının Rengini Alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ittifak ortaklarının etkisiyle değiştiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İttifak Ortaklarının Rengini Alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "(CHP) Bu parti giderek ittifak ortaklarının rengini alıyor. Bu benzerlik, siyaset diline ve üslubuna da yansımıştır," diyerek CHP'nin siyasi duruşunu eleştirdi.

Erdoğan, CHP'nin siyasi kimliğinin, ittifak ortağı partilerin etkisiyle değiştiğini ifade ederek, bu durumun siyasetteki iletişim dillerine de etki ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, siyasi arenada yeni tartışmalara yol açabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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