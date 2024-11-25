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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Helalleşme Tiyatrosu Rafa Kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin içindeki gelişmelerle ilgili sert ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Helalleşme Tiyatrosu Rafa Kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski genel başkanın parti içindeki darbe ile emekliye sevk edilmesinin ardından CHP'nin helalleşme tiyatrosunun artık sona erdiğini ifade etti.

Seçim Süreci ve Parti İçi Gelişmeler

Erdoğan, seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte CHP'nin içindeki bu gelişmelerin, partinin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ve spekülasyonların rafa kalktığını belirtti.

Bu açıklamalar, siyasi arenada geniş yankı uyandırırken, CHP'nin helalleşme çabalarının ne ölçüde etkili olduğu yeniden tartışma konusu oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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