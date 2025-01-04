DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.455.748,05 0,65%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin SGK Borçları Üzerindeki Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK'ya olan borçların artışını eleştirerek CHP'yi hedef aldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin SGK Borçları Üzerindeki Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya olan artan borçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

"Proje ve Yatırım Eksikliği"

Erdoğan, "Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor." diyerek, CHP'nin yönetimi altında SGK'nın batırılmak istendiğini dile getirdi.

Bu kritikanın, siyasi gündemde önemli bir yer kaplayacağı öngörülüyor. Erdoğan'ın bu ifadeleri, CHP ile iktidar arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan'da Yolcu Otobüsünde Patlama: 4 Ölü, 32 Yaralı
2
Palandöken Dağı'nda Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi
3
Adana'da Tır Lastiği Patladı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı
5
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
6
Evine badana boya yaptıranlar dikkat! Bu karar tüm bilinenleri değiştirecek
7
Erdoğan'dan Ordu Kongresinde Sert Eleştiriler: "SGK'yi Batırmak CHP Geleneği"

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı