Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin SGK Borçları Üzerindeki Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya olan artan borçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

"Proje ve Yatırım Eksikliği"

Erdoğan, "Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor." diyerek, CHP'nin yönetimi altında SGK'nın batırılmak istendiğini dile getirdi.

Bu kritikanın, siyasi gündemde önemli bir yer kaplayacağı öngörülüyor. Erdoğan'ın bu ifadeleri, CHP ile iktidar arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.