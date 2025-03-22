Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi Zehirli Sarmaşıklardan Temizlemesi Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, yağmacılardan arınmadıkça siyasi itibarını kazanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi Zehirli Sarmaşıklardan Temizlemesi Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin içinde bulunduğu durumu eleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP, bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de tekrar kazanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Durumu ve Siyasi İtibar

Erdoğan, yaptığı bu açıklamalarla CHP'nin mevcut çevresinden arınması gerektiğini ve aksi takdirde partinin yeniden toparlanamayacağını vurguladı. Bu konuşması, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

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