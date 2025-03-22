Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Yolsuzlukla Suçlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, belediyelerden nemalanan çıkar şebekelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ağır suçlamalarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Erdoğan, CHP'nin kirlilik, yolsuzluk ve hukuksuzluk ile dolu bir duruma sürüklendiğini vurguladı.

Erdoğan'ın bu sözleri, siyasi gündemin nabzını tutarken, CHP'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırdığı görülüyor. Belediyelerle ilgili iddiaların daha geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.