Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Yolsuzlukla Suçlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yolsuzluk ve hukuksuzlukla dolu olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Yolsuzlukla Suçlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, belediyelerden nemalanan çıkar şebekelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ağır suçlamalarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Erdoğan, CHP'nin kirlilik, yolsuzluk ve hukuksuzluk ile dolu bir duruma sürüklendiğini vurguladı.

Erdoğan'ın bu sözleri, siyasi gündemin nabzını tutarken, CHP'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırdığı görülüyor. Belediyelerle ilgili iddiaların daha geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.

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