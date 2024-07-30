Cumhurbaşkanı Erdoğan Cinsiyetsizleştirme Projelerini Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyetsizleştirme Projelerine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde ülkemizde tartışılan cinsiyetsizleştirme projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu projelerin arkasında yatan güçleri de eleştirdi.

Proje Destekçilerine Sert Tepki

Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantıları ile CHP'li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, söz konusu projelerin siyasi bir ajanda taşıdığını vurguladı.

Bu konudaki görüşlerini net bir dille ifade eden Erdoğan, cinsiyetin doğuştan gelen bir gerçek olduğunu belirtti. Toplumların ve ailelerin yapısını korumanın önemine dikkat çekti.