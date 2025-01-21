Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocuk Güvenliğini Sağlamak İçin Önlemler Alacağını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklar için utanç verici bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Erdoğan, kimsenin bu durumu yaşamaya hakkı olmadığını belirtti.

Aile Yılı ve Çocuk Güvenliği Üzerine Vurgular

Erdoğan, eğitimden savunmaya, güvenlikten bölgesel gelişmeye birçok konuyu ele aldıkları toplantıda, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini ve aileyi güçlendirecek tedbirlerin hayata geçirileceğini duyurdu. Türkiye, aile kurumunun korunmasında kararlıdır ve bunun için çeşitli yenilikçi uygulamalar geliştireceklerini ifade etti.

Doğurganlık Hızı ve Aile Destek Programları

Türkiye’nin doğurganlık hızının 1.51'e düştüğüne dikkat çeken Erdoğan, ilk evlenme yaşı ve ilk anne olma yaşındaki artışın durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğini vurguladı. Gençlere sunulacak 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteği ve doğum yardımını artırarak, aile kurumunu güçlendireceklerini ve çocuk sahibi olmayı teşvik edeceklerini açıkladı.

Konuya Ciddiyetle Yaklaşılacak

Erdoğan, Yüksekova'da yaşanan trajik olayın ardından, sahipsiz köpek sorununa karşı gereken hukuki düzenlemelerin ve önlemlerin alınacağını açıkladı. Tüm belediyelerin yasanın gerekliliklerini yerine getirmek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, bu konudaki ihmalin affedilmeyeceğini vurguladı.

Sonuç ve Temenniler

Son olarak, Erdoğan, Yüksekova'daki olayda hayatını kaybeden çocuk için hayır dualarında bulunarak, ailelerine başsağlığı diledi. Devletin tüm organlarının bu meseleye karşı kararlı bir tutum sergileyeceğini açıkladı.