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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29'da iklim krizinin etkileri ve Gazzeli çocukların geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına karışan kimyasalların, Gazzeli çocukların geleceğini karanlığa bürüdüğünü vurguladı.

Erdoğan, bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ev sahipliği için teşekkür etti.

İklim Krizi ile Mücadelede Türkiye'nin Hedefleri

İklim krizinin en çok hissedildiği ülkeler arasında yer aldıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle önemli adımlar attığını söyledi. Yeşil Kalkınma vizyonu çerçevesinde kilit sektörlerde dönüşüm gerçekleştirdiklerini, yeşil finans stratejisini uygulamakta ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, 2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını ve toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttiklerini belirtti. Bu oranla Türkiye'nin Avrupa'da 5’inci, dünyada ise 11’inci sırada yer aldığını ifade etti.

Ayrıca, 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Küresel İklim Mücadelesine Fırsat Sunma Çağrısı

Erdoğan, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını aktarırken, bu çabaların ekonomik yükünün yüksek olduğunu kaydetti. Küresel mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik iklim finansmanı hedefinin belirlenmesinin önemine değindi.

Sözlerini tamamlayan Erdoğan, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapma adaylıklarını açıkladı ve destekleyen ülkelere teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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