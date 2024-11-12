Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya İklim Zirvesi'nde

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN COP29 DÜNYA İKLİM ZİRVESİ'NE KATILDI

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Zirve, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenleniyor.

Liderler Aile Fotoğrafı Çektirdi

Zirve öncesi, dünya liderleri bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve alanında Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Çekilen aile fotoğrafında, Erdoğan'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi birçok lider yer aldı. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulunuyordu.

Zirveye Medya İlgisi Yoğun

Aile fotoğrafının çekilmesiyle birlikte COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı resmen gerçekleşti. Ayrıca, basın mensupları zirveyi takip etmek için kurulan medya merkezinden haberdar olabiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (sağda) katılımcıları karşıladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (sağda) katılımcıları karşıladı.