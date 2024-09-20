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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Atatürk Havalimanında Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte kıldı, etkinliğe önemli isimler eşlik etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Atatürk Havalimanında Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte gerçekleştirdi. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak havalimanına gelen Erdoğan, namaz için burada bulunan mescidi tercih etti.

Önemli İsimler Erdoğan'a Eşlik Etti

Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve bazı yetkililer de eşlik etti. Namaz sonrası gerçekleştirilen etkinlik, devletin önemli figürlerinin bir araya gelmesiyle dikkat çekti.

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