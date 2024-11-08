Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma Namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde gerçekleştirdi. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak camiye geçen Erdoğan, burada namazını kıldı.

Yapay Zeka ve Kadın Zirvesi

Namazın ardından, Erdoğan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışına katılmak için Haliç Üniversitesi'ne hareket etti. Zirve, bu yıl "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla gerçekleştiriliyor.