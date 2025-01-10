Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Denizli'de Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Çardak Havalimanı'ndaki mescitte cuma namazını kıldı ve ardından il kongresine geçti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Denizli'de Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Denizli Çardak Havalimanı'ndaki mescitte icra etti. Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Havalimanında bulunan mescidin kapılarını aşındıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası il kongresinin gerçekleştirileceği salona geçmek için helikopterle hareket etti.

Bu ziyaret, Erdoğan'ın bölgede gerçekleştirdiği aktif siyasi çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'nin Kazanımlarını Takdir Etmiyor
4
Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı
5
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halep Kalesi'nde Ay Yıldızlı Sancak Neden CHP'yi Rahatsız Ediyor?'
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye 'Uyuşturucu Üretim Çiftliği' Olmamalı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar