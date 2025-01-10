Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Denizli'de Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Denizli Çardak Havalimanı'ndaki mescitte icra etti. Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldi.

Havalimanında bulunan mescidin kapılarını aşındıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası il kongresinin gerçekleştirileceği salona geçmek için helikopterle hareket etti.

Bu ziyaret, Erdoğan'ın bölgede gerçekleştirdiği aktif siyasi çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.