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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Bakırköy'deki Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı ve ardından Mardin'e uçtu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bakırköy'de bulunan Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde gerçekleştirdi. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan camiye geçiş yapan Erdoğan, dini ibadetini tamamladıktan sonra önemli bir etkinliğe katılmak üzere yola çıktı.

Cuma namazının ardından, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçen Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda yapılacak olan Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere uçakla yola çıktı.

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