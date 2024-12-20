Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bakırköy'de bulunan Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde gerçekleştirdi. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan camiye geçiş yapan Erdoğan, dini ibadetini tamamladıktan sonra önemli bir etkinliğe katılmak üzere yola çıktı.

Cuma namazının ardından, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçen Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda yapılacak olan Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere uçakla yola çıktı.