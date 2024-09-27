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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde İkâmet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı, yanında önemli isimler vardı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde İkâmet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Üsküdar'da Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını eda etti. Cuma namazı için, Kısıklı bölgesindeki konutundan çıkan Erdoğan, hızlı bir şekilde camiye geçti.

Önemli İsimlerle Beraberlik

Namaz sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Hz. Ali Camisi'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, Erdoğan'ın cami birlikteliğini ve dini ibadetlerin önemini vurguladı.

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