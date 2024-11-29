Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Hz. Ali Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak namaz için camiye geçti.

Namaz sırasında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi önemli isimler de Cumhurbaşkanı'na eşlik etti.

Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'a katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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