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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Taksim Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi'nde cuma namazını kıldı ve vatandaşlarla selamlaştı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Taksim Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma Namazı Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde cuma namazı kıldı. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Camisi'ne geçiş yaptı.

Namaz Sonrası Vatandaşlarla Buluşma

Namazını tamamladıktan sonra Erdoğan, camiden çıkışta vatandaşlarla el sıkışarak selamlaştı. Bu hoş anların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne hareket etti.

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