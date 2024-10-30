Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Birlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, "Bu Cumhuriyet, Türk'ün de Cumhuriyetidir, Türk'ün olduğu kadar elbette Kürt'ün de Cumhuriyetidir" dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkulu kutlandığını ve bu sevincin yurtdışındaki temsilcilikler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hissedildiğini aktardı.

TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı

Birkaç gün önce yapılan terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, Cumhuriyetimizin en değerli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir saldırıydı. Şehitlerimize rahmet diliyorum ve yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" diye belirtti.

Erdoğan, TUSAŞ çalışanlarının ruhsal durumlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Daha fazla çalışarak, şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeye devam edecektir" dedi.

Gökbey Helikopteri Teslimatı

Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli T625 Gökbey helikopterinin jandarmaya teslim edildiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar iki helikopter daha teslim edileceğini bildirdi.

Cumhuriyet’in Herkese Ait Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in TBMM çatısı altında milletin ortak kararı ile kurulduğunu belirterek, "Bu Cumhuriyet, 85 milyonun tamamının Cumhuriyetidir. Zenginlerin olduğu kadar, yoksulun da Cumhuriyetidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhuriyet fikrinin istismar edilerek toplumda ayrımcılığa dönüştüğünü söyleyerek, "Bu Cumhuriyet, Laz'dan, Çerkez'den, Arap’tan, Rum’dan, Roman’dan herkesin Cumhuriyetidir" dedi.

Milletin Bilincine Güven

Erdoğan, milletin Cumhuriyet'e sahip çıktığını vurgulayarak, "Bugün Cumhuriyetimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak birdir, bütündür, güçlüdür" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon girişinde partilileri ve milletvekillerini selamladı.