Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Güçleniyor, Azerbaycan Üye Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 teşkilatının yeni üyesi Azerbaycan'ın katılımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün dünden daha güçlüyüz" dedi.

Azerbaycan'ın Katılımı ve Önemi

Erdoğan, Azerbaycan'ın bu önemli adımının teşkilatın etkinliğini artıracağına ve bölgesel iş birliklerine olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti. D-8'in güçlenmesiyle birlikte üye ülkelerin ekonomik ve sosyal iş birliklerinin daha da kuvvetleneceğini vurguladı.