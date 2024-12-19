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Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli

Erdoğan, D-8 ülkeleriyle Suriye’nin istikrarı için hukuksuzluklara güçlü tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Ülkeleri Hukuksuzluklara Karşı Birlikte Hareket Etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Ülkelerine Çarpıcı Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 ülkelerinin Suriye’nin ve bölgenin istikrarı için birlikte hareket etmesi gerektiğini açıkladı. Erdoğan, "Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Hukuksuzluklara Karşı Dayanışma

Erdoğan, yaptığı konuşmada, D-8 ülkelerinin uluslararası platformlarda daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle bölgede yaşanan çatışmalar ve hukuksuzluklarla ilgili bir araya gelinerek alınacak ortak tedbirlerin önemine değindi.

Bu açıklama, D-8 ülkeleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve bölgedeki barışın sağlanması amacıyla atılacak adımlar için bir başlangıç niteliği taşıyor.

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