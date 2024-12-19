Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Ülkelerine Barış Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Ülkelerine Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla D-8 ülkelerinin bir araya gelerek daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu bağlamda yaptığı açıklamada, adalet ve kalıcılık temelinde bir barış sürecinin tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.

Birlikte Çaba Gösterilmeli

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız. Bizler iş birliği yaparak, sorunlarımızı çözebilir ve halklarımıza daha iyi bir gelecek sunabiliriz." Bu ifadeler, çevre ülkelerde barış ve huzur ortamının sağlanması adına bir çağrı niteliği taşıyor.

D-8 Ülkeleri Nedir?

D-8, gelişen ülkelerin birleşimi olarak kabul edilen sekiz ülkenin oluşturduğu bir koalisyondur. Türkiye, İran, Mısır, Bangladeş, Endonezya, Nijerya, Pakistan ve Malezya, bu ülkeler arasındadır. D-8'in kurulma amacı, üye ülkelerin ekonomik iş birliğini artırmak ve birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmektir.