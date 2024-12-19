Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi İçin Mısır'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a İndi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Ziyaret, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirme amaçları doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahire'de Karşılama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Eşim İsimler

Erdoğan'a bu önemli ziyareti sırasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etmektedir.