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Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi'nde Suriye'yi Kandırıldı: 'Birliğe ve Dayanışmaya İhtiyaç Var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nde Suriye'nin ihtiyaçlarına dikkat çekti ve istikrar sağlamaya katkı sunacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi'nde Suriye'yi Kandırıldı: 'Birliğe ve Dayanışmaya İhtiyaç Var'

Erdoğan D-8 Zirvesi'nde Suriye'nin Geleceğine Dair Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen 11. Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. D-8'in kuruluş felsefesinde yer alan barış, diyalog, işbirliği, adalet ve eşitlik kavramlarının öneminin günümüzde daha da arttığını belirtti.

Küresel İstikrar için Birlik Çağrısı

Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini" ifade etti. O, ayrıca iktisadi kurumların güncel ihtiyaçlara uyum sağlamakta zorlandığını vurguladı.

Gençler ve KOBİ'ler için Yeni İmkanlar

Zirve temasının gençler ve KOBİ'ler olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin son 22 yılda ekonomik alanda kaydettiği ilerlemenin genç nüfusla mümkün olabileceğini belirtti. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak gençlerin ekonomiye aktif katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Erdoğan, D-8’in mevcut imkanlarının KOBİ'lerin desteklenmesinde daha etkin kullanılmasının önemine de dikkat çekti. Ticaretten yatırıma kadar çeşitli alanlarda KOBİ'lere yönelik bilgilendirici programlar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ve Birliği

Erdoğan, Suriye halkının birliğine vurgu yaparak, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz" dedi. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşayabileceği bir Suriye inşa etmenin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

D-8 Zirvesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderleri karşılaması, aile fotoğrafı çekimi ile başladı. Zirveye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkenin liderleri de katıldı.

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