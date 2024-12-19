Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nden Dönüşte Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'ne Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, zirveye ilişkin detayları aktararak, "Dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük." dedi. Zirveye ait görüntüleri de paylaşan Erdoğan, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.