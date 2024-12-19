Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin Ardından Mısır'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının tamamlanmasının ardından özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve diğer ilgililer uğurladı. Zirvede, bölgede ekonomik işbirliklerinin artırılması ve işbirliğine yönelik önemli görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye dönüş gerçekleştirdi.