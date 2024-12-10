Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: Filistin'e Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmalarını ve destek vermelerini tarihte kara bir leke olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, dünyanın bu önemli gününü tebrik etti. Beyannamenin insanlığın onur mücadelesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattığını belirtti.

Filistin'deki İhlaller ve Türkiye'nin Duruşu

Mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ihlallere karşı yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bugün Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları, insan haklarının en ağır şekilde çiğnendiği yerlerdir" dedi. Erdoğan, bu konuda sessiz kalmamanın bir insanlık görevi olduğunu, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Suriye'deki Durum

Erdoğan, ayrıca Suriye’de barış ve istikrar umutlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kuşatıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyeli kardeşlere gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Kültürel Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele

Temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin başında gelen kültürel ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, nefret suçlarına karşı dikkat çekti. İnsanlığın kazanılmış haklarının korunması konusunda tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ettiğini belirten Erdoğan, milletimizin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.