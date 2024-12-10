DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,12%
ALTIN
2.995,01 -0,65%
BITCOIN
3.399.747,2 -1,05%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: Filistin'e Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Filistin'deki insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: Filistin'e Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmalarını ve destek vermelerini tarihte kara bir leke olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, dünyanın bu önemli gününü tebrik etti. Beyannamenin insanlığın onur mücadelesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattığını belirtti.

Filistin'deki İhlaller ve Türkiye'nin Duruşu

Mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ihlallere karşı yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bugün Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları, insan haklarının en ağır şekilde çiğnendiği yerlerdir" dedi. Erdoğan, bu konuda sessiz kalmamanın bir insanlık görevi olduğunu, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Suriye'deki Durum

Erdoğan, ayrıca Suriye’de barış ve istikrar umutlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kuşatıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyeli kardeşlere gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

Kültürel Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele

Temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin başında gelen kültürel ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, nefret suçlarına karşı dikkat çekti. İnsanlığın kazanılmış haklarının korunması konusunda tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ettiğini belirten Erdoğan, milletimizin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti
2
Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon
3
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor
4
Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
5
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali
6
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor
7
Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı