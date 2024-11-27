Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10. Dünya Helal Zirvesi'ne Video Mesaj: 'Helal Belgelerle Güvenilir Gıda İçin Birlikte Çalışmalıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helal Zirvesi'nde Mesaj Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerinin önemine işaret etti. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin tamamını bu enstitüye üye olmaya davet ederek, helal belgelendirmedeki farklılıkların ve güvensizliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünya Helal Zirvesi'nin Önemi

İstanbul'da gerçekleştirilen zirve ile Helal Expo 2024 organizasyonunun, ülkeler ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten niteliklerinin bu pazarın büyümesine katkı sağladığını vurguladı.

Bu yıl 110'dan fazla ülkeden 1100'den fazla firmanın ve 50,000 civarında ziyaretçinin katıldığı zirve, küresel arenada en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmekte.

Yeni Ufuklar ve Fırsatlar

Erdoğan, zirvenin temasının 'Helal Başarının 10 Yılı, Vizyonu Birleştirme, Geleceği Şekillendirme' olduğunu belirterek, yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inandığını ifade etti. İş forumlarının katılımcılar arasında yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlayacağını da sözlerine ekledi.

Yerli ve Yabancı Yatırımlara Destek

Türkiye'nin üç kıtanın kalbi konumunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadan Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışanlara destek olacaklarını ifade etti.

Gıda Güvenliği ve Standartlar

Erdoğan, Türk Gıda Kodeksini uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun düzenleyerek sağlık risklerini azaltmayı ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Gıda numunelerinin denetiminde sayısını artırdıkları kontrol laboratuvarlarının önemini vurguladı.

Belgeleme ve standartlaşmanın önemine değinen Erdoğan, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün 2010'dan bu yana yürüttüğü faaliyetlerin önemi için tüm İİT üyesi ülkeleri enstitüye katılmaya davet etti. Tüketicinin sağlığını koruma adına kritik adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu vesileyle zirveye öncülük eden tüm kurumları tebrik eden Erdoğan, temiz, sağlıklı ve güvenilir gıda ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiği bir dönemde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade etti, tüm katılımcılara muhabbetle selamlarını iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.