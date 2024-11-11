Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle yayımladığı video mesajında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, mesajında Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara daha güzel bir ülke bırakmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtti.

Fidan Diketek Düşünce Aşıladı

Erdoğan, "Bizler, 'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik.' diyen bir medeniyetin mensubuyuz" diyerek ormanların geleceğin emaneti olduğunu vurguladı. Her yıl 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin amacını genç nesillerde bu anlayışı yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Orman Varlığını Artırma Hedefi

AK Parti iktidarının 23. yılına girdiğini hatırlatan Erdoğan, bu süreçte ormanların korunması ve zenginleştirilmesi amacıyla devrim niteliğinde adımlar atıldığına dikkat çekti. 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 7 milyardan fazla fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Erdoğan, orman varlığını %12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardıklarını açıkladı. Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Filistin Temalı Fidan Dikimi

Bu yılın ağaçlandırma temasının, Filistin'deki soykırıma ve dünyadaki mazlum çığlıklara dikkat çekmek amacıyla 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olarak belirlendiğini vurgulayan Erdoğan, dikecekleri fidanların insanlığın umudu olacağını ve masum coğrafyalarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacağını belirtti.

Fidan Dikim Daveti

Erdoğan, "İnsanlığa nefes olmak isteyen vatandaşlarımızı fidan dikim noktalarına davet ediyorum" diyerek etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlara da teşekkür ederek mesajını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.