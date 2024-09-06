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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Töreni'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını kutlayarak öğretmen ve öğrencileri selamladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Töreni'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Eğitim Yılı Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan törende, eğitim camiasının her kesiminden katılımcılara teşekkür etti. Erdoğan, "Bu yılın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

UYUM PROGRAMLARI VE YENİ EĞİTİM YILI

Konuşmasında, 9 Eylül'de başlayacak olan eğitim yılı için yeni öğrencilerin okula katılımlarını kutlayarak, "Yaz tatilinin ardından öğrenci heyecanı içinde olan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN ÖNEMİ

Öğretmenlerin eğitimdeki rolünü vurgulayan Erdoğan, "Sorumluluğu ağır bir mesleği layıkıyla sürdüren tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi unutmamız mümkün değil" diyerek özellikle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden eğitimcileri andı.

Vatanseverlik ve Eğitimin Rolü

Erdoğan, "Bizler, topraklarımızı vatan yapmak için mücadele eden bir milletiz. Öğretmenlerimizin fedakarlıkları bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullanarak, aziz şehitleri ve eğitim camiasını rahmetle andı.

Konuşmasının sonunda, "Rabb'im tüm öğretmenlerimizin yardımcısı olsun, yollarını açık etsin" diyerek tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

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