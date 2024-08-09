Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024-2025 Sezon Mesajı

Erdoğan'dan 2024-2025 Spor Sezonu İçin Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 2024-2025 spor sezonu için önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, tüm takımlara başarı dileğinde bulunarak, heyecan dolu ve centilmenliğin ön planda olacağı bir sezon geçirmeyi umduğunu ifade etti. Heyecan ve Centilmenliğin Önemi

Erdoğan, sporun birleştirici gücüne ve sporun değerlerine vurgu yaparak, tarafların fair play ruhuna uygun hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Tüm spor camiasına seslenen Erdoğan, bu sezonun her anlamda başarılı geçmesini beklediğini belirtti.