Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Hizmet Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılındaki Hizmetleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirirken, millete hizmet yolunda durmadan ve dinlenmeden çalıştıklarını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkeye her alanda önemli projeler ve yatırımlar kazandırmanın gururunu taşıdığını belirtti.

Yeni bir yıla girerken 2024’te yapılanları özetleyen Erdoğan, orman yangınlarına karşı verilen mücadelede 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile etkin bir müdahale gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hazine destekli kefalet sistemi aracılığıyla yaklaşık 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Erdoğan, yeni istihdam olanakları için 496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdam sağlanacak olan Yeni GAP Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

Mal ihracatçılarına yönelik destek bütçesinin 17,6 milyar lira olarak belirlendiğini kaydeden Erdoğan, ayrıca Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla haneye ulaşıldığını, ailelerin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak amacıyla ihtiyaçları yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

Erdoğan, milli otomobil Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıkıldığını ve ülkenin elektrikli araç pazarında lider marka olarak tanındığını belirtti. "İnşallah Togg’u, dünyanın farklı yerlerinde de göreceğiz," dedi.

Ayrıca, Ayder Yaylası'nın eşsiz doğal güzelliklerini korumak için hayata geçirilen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesini tamamladıkları bilgisini verdi. Erdoğan, 81 ilden 130 DENEYAP teknoloji atölyesinde 35 bin öğrenciyi ücretsiz teknoloji eğitimi ile buluşturduklarını da açıkladı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek için 6 milyar lira tutarında hibe sağlandığını, ayrıca 42 ilde bulunan IPARD programını tüm 81 vilayete yaydıklarını sözlerine ekledi.

(Sürecek)