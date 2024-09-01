Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Turizm Hedefleri

2024 Turizm Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yıl sonuna kadar Türkiye'nin ulaştığı turizm gelirleri ve turist sayısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hedeflerimiz Belli

Erdoğan, "2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi ve 60 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedefliyoruz" diyerek, bu amacın üzerindeki kararlılığını ifade etti.

Tüm Güçle Çalışıyoruz

Türkiye'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu hedeflere ulaşmak için sektördeki tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.