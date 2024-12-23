Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Bütçesinin Temel Vasıflarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı bütçesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bütçenin en temel özelliğinin Türkiye'nin son 22 yıldaki kazanımlarını perçinlemek olduğunu vurguladı.

Yatırımlar ve Ekonomik İstikrar

Erdoğan, söz konusu bütçenin yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir yapıda olacağını ifade etti. Bütçe ile birlikte, ülkenin geleceği için önemli adımlar atılmasının hedeflendiğini belirtti.