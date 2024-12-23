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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları ve Kabine Toplantısı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 bütçesinin ekonomik istikrar ve sosyal refahı önceleyen bir yapıda olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları ve Kabine Toplantısı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Bütçesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 bütçesinin temel özelliğinin ülkenin 22 yıllık kazanımlarını pekiştiren yatırımları ve ekonomik istikrarı öne çıkarmak olduğunu belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, toplumun refahına odaklanan bir bütçe istediklerini ifade etti.

Geçmişteki Kazanımları Vurguladı

Erdoğan, Muğla'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için taziye dileklerini ileterek, onlara Allah'tan rahmet diledi. 110'uncu Sarıkamış Harekatı'na da atıfta bulunarak, orada şehit düşenlere de rahmet okudu.

Ekonomik Hedefler ve Sosyal Yardımlar

2025 yılı için belirlenen bütçeyle birlikte sosyal yardımlar için 651 milyar lira ayrıldığını belirten Erdoğan, 2002'den bu yana sosyal devleti güçlendirmeye yönelik adımlara vurgu yaptı. Ayrıca enerji destekleri için 472 milyar lira kaynak tahsis edileceğini açıkladı.

Deprem Yatırımları ve Stratejiler

Erdoğan, 2023 ve 2024 yıllarındaki depremler sonrası yapılan harcamaların maddi boyutunu da açıkladı. Toplamda 2,6 trilyon lira harcama yaparak depremzede vatandaşların desteklendiğini ifade etti.

Fırsatçılara Karşı Kararlılık

Fırsatçılarla mücadele noktasında yeni yılda daha kararlı adımlar atılacağını belirten Erdoğan, 2025 yılında ivme kazanacak olan dezenflasyon sürecine dikkat çekti.

Sonuç olarak…

Erdoğan, bütçenin millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, önümüzdeki yıl hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.

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