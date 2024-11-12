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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 Hedefi: Yeşil Kalkınma Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi ve yeşil kalkınma vizyonumuzu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 Hedefi: Yeşil Kalkınma Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonunu belirterek, kilit sektörlerin dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil Kalkınma Vizyonu

Erdoğan, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli adımları attıklarını söyledi. Türkiye'nin yeşil kalkınma alanında öncü bir rol üstlenme niyetini vurguladı.

Kilit Sektörlerde Dönüşüm

Sözlerinin devamında, enerji, ulaşım ve tarım gibi kilit sektörlerin dönüşümüne de dikkat çeken Erdoğan, bu süreçte teknolojik yenilikler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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