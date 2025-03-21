Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Nevruz Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla gönül ve kültür coğrafyasındaki tüm soydaşlarını, kardeşlerini ve komşularını tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Erdoğan, "Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan, baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum." diyerek bu özel günün önemini vurguladı.