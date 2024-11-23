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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atama Töreni Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen adayının atama heyecanını kutladı ve eğitimdeki rollerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Atama Töreni Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öğretmenler Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, 20 bin öğretmen adayının atama heyecanına şahitlik edeceğiz diyerek genç öğretmenlerin Türkiye'nin dört bir yanına ışık saçacağını belirtti.

Bahçelievler’deki otelde düzenlenen etkinlikte konuşmasına öğretmenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, İstanbul'da öğretmenlerle birlikte olmanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, kutladığımız Öğretmenler Günü vesilesiyle görevleri başında şehit olan öğretmenleri rahmetle andı: “Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.”

Erdoğan, emeklilik döneminde olan öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temennisinde bulundu. Yurt içi ve dışında yürütülen eğitim çalışmalarında görev alan tüm öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan, “Bugün, 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin gayretleriyle maarif davasının güçleneceğine ve eğitim-öğretimin sadece bilginin değil, hikmetin ve adaletin geleceğe taşınmasındaki önemine vurgu yaptı. Öğretmenlerin, genç nesilleri yüksek bir mefkureye yönlendirecek yegane rehberler olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin eğitim sisteminin temellerinin güçlendirilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un eğitimle ilgili ifadelerine de yer vererek, “Eğitim, çocuklara kimlik kazandıran ve geçmişle güçlü bağlar kuran bir süreçtir.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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