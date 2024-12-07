DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.925,97 1,63%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Yeni Milletlerarası Anlaşma Onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletlerarası anlaşmayı onaylayarak Resmi Gazete'de yayımladı. Anlaşmalar ekonomik ve sosyal güvenceleri kapsıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Yeni Milletlerarası Anlaşma Onayı

3 Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan üç milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası düzeydeki ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Güvenlik Anlaşması

Ankara'da 21 Mayıs tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Ressmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşma, hastalık ve analık yardımları, sigorta sürelerinin birleştirilmesi, büyük masraf gerektiren ayni yardımların sağlanması ve iş görememezlik durumunda nakdi yardım sağlanması gibi konuları kapsıyor.

KKTC ile Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 11 Ocak tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" da Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmanın amacı, KKTC'deki sanayi yatırımlarını teşvik etmek ve bürokratik işlemleri azaltmak olarak belirlenmiştir.

EFTA ile Serbest Ticaret Anlaşması

Son olarak, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" ile oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin çalışma usullerine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, ortadaki işleyiş ve masraflarla ilgili hükümler içeriyor.

Bu anlaşmalar, Türkiye'nin uluslararası ticaret ve sosyal güvenlik alanındaki stratejik hedeflerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor
2
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
3
İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kapılarını Açtı
4
Instagram ve Facebook çöktü! 5 Mart Salı Instagram ve Facebook son durum
5
HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi
6
Erzurum Jandarması, Teknolojiyle Delilden Zanlıya Ulaşıyor
7
Güney Kore'de İktidar Partisi, Devlet Başkanı Yoon'un Azlini Boykot Etti

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak