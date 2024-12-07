Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Yeni Milletlerarası Anlaşma Onayı

3 Yeni Anlaşma Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan üç milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası düzeydeki ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Güvenlik Anlaşması

Ankara'da 21 Mayıs tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Ressmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşma, hastalık ve analık yardımları, sigorta sürelerinin birleştirilmesi, büyük masraf gerektiren ayni yardımların sağlanması ve iş görememezlik durumunda nakdi yardım sağlanması gibi konuları kapsıyor.

KKTC ile Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 11 Ocak tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" da Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmanın amacı, KKTC'deki sanayi yatırımlarını teşvik etmek ve bürokratik işlemleri azaltmak olarak belirlenmiştir.

EFTA ile Serbest Ticaret Anlaşması

Son olarak, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" ile oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin çalışma usullerine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma, ortadaki işleyiş ve masraflarla ilgili hükümler içeriyor.

Bu anlaşmalar, Türkiye'nin uluslararası ticaret ve sosyal güvenlik alanındaki stratejik hedeflerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.