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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, korunmaya muhtaç çocuklara kol kanat geren ailelere teşekkürlerini iletti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, korunmaya muhtaç çocuklara destek olan ailelere minnettarlığını ifade etti.

"KORUNMAYA MUHTAÇ YAVRULARIMIZA KOL KANAT GERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü ilan ettiklerini belirtti. Erdoğan, “Korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erdoğan, koruyucu ailelerin çocuklara sağladığı sıcak yuvanın önemine vurgu yaparak, “Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ VE KORUYUCU AİLE GÜNÜ NEDİR?

Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye’de korunmaya muhtaç çocuklar için önemli bir kuruluş olarak biliniyor. Cemiyetin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 30 Haziran, Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmiştir. Bu özel gün, korunmaya muhtaç çocuklara kucak açan ve onlara sevgi dolu bir yuva sunan ailelerin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır.Koruyucu aileler, çocukların sağlıklı bir aile ortamında büyümelerini sağlayarak topluma büyük katkıda bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında bu ailelerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, devletin bu aileleri desteklemeye devam edeceğini belirtti. Koruyucu ailelerin çocukların gelişimindeki rolü, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ŞÜKRAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda koruyucu ailelere olan minnettarlığını bir kez daha dile getirerek, onların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı. Erdoğan, “Korunmaya muhtaç çocuklarımıza yuva olan tüm ailelerimize teşekkür ediyor, onlara minnettarız” dedi.

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