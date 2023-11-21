Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50+1 sürprizi: Bahçeli’den destek geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının değişmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP lideri Bahçeli’den olumlu bir karşılık geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçici bir heves olmadığını, bu sistemin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının kaldırılması gerektiğini ifade etmiş ve mevcut şartın partileri yanlış yollara sevk ettiğini belirtmişti. Bu açıklama siyaset arenasında yankı uyandırdı ve Cumhur İttifakı’nın diğer önemli figürü olan MHP lideri Bahçeli’nin vereceği cevap merak konusu oldu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorgulanmasının, millete karşı bir saldırı olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bu sistem geçici bir heves değil. Eksiklikleri varsa mutabakatla düzeltilmeli.” şeklinde konuştu. Bahçeli, Erdoğan’ın görüşlerine destek vererek, “Bizim pozisyonumuz nettir. Seçimlerde belediye başkanı değil, cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz. Erdoğan’ın açıklamalarını başka yönlere çekmeye çalışanları ciddiye almıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50+1 şartını değiştirmek istiyor mu?



Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli 50+1 şartına ne diyor?

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’de 2017 referandumuyla kabul edilen ve 2018’de uygulanmaya başlanan kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık tipi bir hükümet sistemidir. Bu sistemde yürütme yetkisi ve görevi, doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanına aittir.