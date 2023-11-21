Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50+1 sürprizi: Bahçeli’den destek geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur." açıklamasını değerlendirirken, Cumhur İttifakı'nın sağlam bir uyum içinde olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Erdoğan ile aramıza kimse giremeyecek" sözleriyle ittifaklarının sağlamlığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50+1 sürprizi: Bahçeli’den destek geldi
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının değişmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP lideri Bahçeli’den olumlu bir karşılık geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçici bir heves olmadığını, bu sistemin önemine vurgu yaptı. 

Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının kaldırılması gerektiğini ifade etmiş ve mevcut şartın partileri yanlış yollara sevk ettiğini belirtmişti. Bu açıklama siyaset arenasında yankı uyandırdı ve Cumhur İttifakı’nın diğer önemli figürü olan MHP lideri Bahçeli’nin vereceği cevap merak konusu oldu. 

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorgulanmasının, millete karşı bir saldırı olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bu sistem geçici bir heves değil. Eksiklikleri varsa mutabakatla düzeltilmeli.” şeklinde konuştu. Bahçeli, Erdoğan’ın görüşlerine destek vererek, “Bizim pozisyonumuz nettir. Seçimlerde belediye başkanı değil, cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz. Erdoğan’ın açıklamalarını başka yönlere çekmeye çalışanları ciddiye almıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50+1 şartını değiştirmek istiyor mu?

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli 50+1 şartına ne diyor?

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’de 2017 referandumuyla kabul edilen ve 2018’de uygulanmaya başlanan kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık tipi bir hükümet sistemidir. Bu sistemde yürütme yetkisi ve görevi, doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanına aittir.

Öne Çıkanlar
Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız Cebinde kağıt parası olanlar hemen baksın! 5-10-20 TL'de bu ibare varsa yaşadınız
Dudak üstü tüylerini küstüren kür! Bir kez sürünce tüyleri döküyor, yenilerinin çıkmasını engelliyor Dudak üstü tüylerini küstüren kür! Bir kez sürünce tüyleri döküyor, yenilerinin çıkmasını engelliyor
Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz
Çok Okunanlar
Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı Antalya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti Antalya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti Eşini öldürüp Müge Anlı'da aramıştı: Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme Eşini öldürüp Müge Anlı'da aramıştı: Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Morgan Stanley'den Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararına ilişkin tahmin: Faiz 250 baz puan artırılacak Morgan Stanley'den Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararına ilişkin tahmin: Faiz 250 baz puan artırılacak