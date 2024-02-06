Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat depreminde yaşamanı yitirenler için ülkenin her noktasında anma törenleri düzenlenecek. Okullarda öğrenciler bugünün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Medyada birçok kullanıcıdan depremin birinci yıl dönümü anısına anma mesajları geliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayınladı. Erdoğan, 6 Şubat'ta depremin başladığı saat olan 04.17'de mesajını paylaştı ve şöyle dedi:

"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."

Sözlerine yer veren Erdoğan'ın bugün ki planında Kahramanmaraş ziyareti yer alıyor. Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için hazırlanan deprem konutları ve asrın felaketi 6 Şubat depremini anmak için Kahramanmaraş ziyaretinde bulunacak.

ERDOĞAN BUGÜN KAHRAMANMARAŞ'I ZİYARET EDECEK

Deprem bölgesindeki illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ve Gaziantep'ten sonra Kahramanmaraş'a gidecek. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremin birinci yıl dönümünde, depremin merkezinde olacak Erdoğan, depremden etkilenen ailelerle görüşecek.

Depremden sonra yeniden yapılanma ve kalkınma çalışmalarını yerinde görecek. Hatay ve Gaziantep'te yaptığı gibi Kahramanmaraş'ta da Deprem Konutları'nın kura çekimi ve anahtar teslimi törenine iştirak edecek.

75 BİN DEPREM KONUTU 2 AYDA TESLİM EDİLECEK

Deprem konutları için kura çekimi yapılacak. Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 8 bin 122, köylerde bin 167 olmak üzere toplam 9 bin 289 konutun sahipleri belirlenecek. Hatay ve Gaziantep'te verilen konutlarla birlikte, depremzedelere ulaştırılan konut sayısı 27 bin 262 olacak.

Deprem bölgesindeki illere 75 bin konutun teslimi 2 ay içinde tamamlanacak. Yıl bitmeden 200 bin konuta ulaşılacak. Depremden etkilenen 390 bin kişi için çalışmalar durmaksızın sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'a da gidecek.