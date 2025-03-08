Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları kutladı ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki ve dünyadaki kadınların bu özel gününü tebrik etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Bu mesajla, kadınların toplumsal rollerinin ve katkılarının önemi vurgulandı.

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