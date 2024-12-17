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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'Ortak Çıkarlarımız Esir Edilememeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ortak çıkarların korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'Ortak Çıkarlarımız Esir Edilememeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ile İlişkiler Hakkında Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerde dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor" diyerek, AB üyeleri arasında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ortak Çıkarların Önemi

Erdoğan, AB'nin geleceği için ortak çıkarların korunmasının elzem olduğunu ifade ederken, bu durumun sadece Türkiye değil, tüm AB üyeleri için geçerli olduğunu vurguladı. Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB ile güçlü ilişkiler geliştirmek istediğini belirtti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin AB'yle ilişkilerin derinleşmesi ve işbirliğinin güçlenmesi adına atacağı adımlar için önemli bir işaret niteliğinde.

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