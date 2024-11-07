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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Katılım Yoğunlaşması Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Türkiye'nin AB katılım sürecine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Katılım Yoğunlaşması Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Beşinci Zirvesi Genel Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin önemi üzerinde durarak, "Hakkaniyetli bir genişleme politikasının Birliğin en önemli jeopolitik aracı olduğu açıktır."

Güvenlik Tehditleri Üzerine Vurgu

Erdoğan, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu çeşitli güvenlik sınamalarına değinerek, yalnızca askeri tehditlerin değil, enerji arzı, siber saldırılar ve göç hareketleri gibi konuların da bu sürecin önemli parçaları olduğunu belirtti. "Huzurumuza, istikrarımıza ve refahımıza kasteden tehditlerin önemli bir kısmı tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz boyutlara varmıştır."Barış Çabaları ve Orta Doğu’da Yaşanan İnsani Kriz

Ukrayna’da devam eden savaşın olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Erdoğan, "Biz, en başından beri her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında kalıcı, adil bir barışa ulaşılmasını savunduk.""Ateşkesin ivedilikle sağlanması elzemdir."Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Erdoğan, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e yönelik silah ve mühimmat transferinin durdurulması için başlattıkları girişim hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Filistin’in devlet olarak tanınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tanıma kararlarının, bölgede barış isteyen Avrupalı devletler için de bir emsal teşkil ettiğine inanıyorum."

Gelecek İçin Beklentiler

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrar için önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. "Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız.""Makul bir izahı yok"

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